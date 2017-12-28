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"Пусть Новый год станет годом больших успехов и достижений!" Прикамские ВИПы поздравляют с праздниками
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новый год, елка, гирлянда (2016) | Фото: Накануне.RU

В последнюю неделю 2017 года с наступающим Новым годом и Рождеством прикамских читателей Накануне.RU поздравили власти Пермского края и Перми.

Губернатор Максим Решетников пожелал пермякам отличного настроения и веселых новогодних праздников.

"Новогодние праздники – волшебное время. Они дарят нам общение с родными и близкими людьми, создают особую атмосферу и уверенность, что все задуманное – непременно сбудется. Пусть Новый год станет для Вас годом больших успехов и достижений, принесет счастье, удачу и благополучие вам и вашим близким. А светлый праздник Рождества вдохновит на добрые свершения. Отличного настроения и веселых новогодних праздников!" – обратился к жителям края глава региона.

Губернатор Пермского края, Максим Решетников(2017)|Фото: Правительство Пермского края

Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих в своем поздравлении пожелал счастья, здоровья, любви и семейного благополучия. Каким станет наступающий год – во многом зависит от нас самих, считает спикер.

"Каждый год дает нам новый опыт, дарит надежды на будущее. Главное – всегда верить в себя и свое Отечество, и тогда мы вместе сможем осуществить все задуманное, сделать жизнь лучше и интереснее, а нашу малую родину – Пермский край сильным и процветающим. На пороге нового года искренне желаю, чтобы он стал для всех нас временем воплощения в жизнь смелых планов! Желаю всем крепкого здоровья, мира и любви, согласия и благополучия в ваших семьях, исполнения самых сокровенных желаний! Счастья Вам, в Новом году!" – сказал спикер краевого парламента.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края(2017)|Фото: Заксобрание Пермского края

Глава Перми Дмитрий Самойлов в своем поздравлении пермским читателям Накануне.RU рассказал также о планах на 2018 г. По словам мэра краевой столицы, главная задача городских властей в следующем году – продолжать преобразование городской среды, чтобы город становился еще более красивым и удобным для жизни.

"Новогодние дни напоминают нам о свершениях прошедшего года, дарят радость праздника в кругу любимых людей, приносят новые надежды. Все мы хотим, чтобы в нашей памяти остались только светлые страницы жизни, хорошие встречи, профессиональные успехи, победы в учебе, спорте, тепло домашнего очага и улыбки близких нам людей. Я уверен, что именно с таким настроением большинство пермяков смотрят в 2018 г. Нас – больше миллиона. Позитивные эмоции и энергия каждого сложились в общий успех прошедшего года, и позволяют с оптимизмом строить планы на будущее.

Дмитрий Самойлов, глава администрации губернатора Пермского края(2014)|Фото: perm.ru

В минувшем году мы с вами продолжали строить новые школы, повторили рекорд в дорожном строительстве, отремонтировав второй миллион квадратных метров дорог. Мы продолжали реконструировать набережную, переселять людей из ветхого жилья, возводить спортивные сооружения, обновлять наши дворы и тротуары, добиваться побед в образовании. Убежден, что набранный темп развития Перми мы сохраним и в следующем году. Главная задача 2018 г. – продолжать энергичное преобразование городской среды, чтобы наш город становился удобнее для жизни, комфортнее, красивее. Я желаю вам добра, благополучия, энергии, счастья, исполнения всех желаний. С праздником!" – поздравил пермяков мэр.

Председатель городской думы Перми Юрий Уткин в своем поздравлении напомнил, что 2018 г. для Перми – юбилейный. Спикер городской думы призвал пермяков не склонять головы перед трудностями и добиваться успехов.

внеочередное заседание думы Перми, пермская городская дума, гордума пермь, Юрий Уткин(2017)|Фото http://duma.perm.ru/

"Самый долгожданный праздник вновь приходит на Пермскую землю. Он щедро дарит людям радость, свежесть новых идей и оптимизм. Пусть заряд новогодней энергии вдохновляет всех нас, помогает добиваться профессиональных успехов, хранить семейное благополучие! В 2018 г. наш город встретит 295-летний юбилей. Наши предки своим трудом укрепляли доброе имя Перми, не склоняли голову перед трудностями и добивались успехов. Вкладывая силы, знания, опыт и таланты в развитие столицы Прикамья, мы продолжаем эстафету поколений, верим в себя и в нашу любимую Пермь! От души желаю крепкого здоровья, счастья, мира и добра, удачи во всех начинаниях!" – отметил Уткин.

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28.12.2017 15:23 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
17:23 Екб


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"Пусть Новый год станет годом больших успехов и достижений!" Прикамские ВИПы поздравляют с праздниками
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