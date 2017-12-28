"Сливать нечего": Путин объяснил массовое увольнение водителей из "Газпрома"

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Государственного совета по вопросам инвестиционной политики в регионах, заявил о необходимости перевода принадлежащих государственно значимым предприятиям автомобилей на газ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Глава российского государства подчеркнул, что газомоторное топливо экологически чистое, а конкурентным преимуществом России будут большие запасы газа. "Нужно продолжить, безусловно, поддержку этого направления развития и на правительственном уровне, и на региональном, что очень важно, обращаю ваше внимание на это", - отметил Путин.

Кроме того, президент рассказал, что перевод автопарка "Газпрома" на газомоторное топливо привел к масштабным увольнениям водителей компании.

"Газпром" свой автотранспорт начал переводить на газомоторное топливо. К чему привело сразу? К массовому увольнению водителей. Сливать нечего. А что в армии? Что в Министерстве обороны в целом и в других ведомствах происходит? Думаю, что комментарии излишни", – сказал Путин.

Ранее президент дал правительству несколько поручений по развитию проектов производства сжиженного природного газа.