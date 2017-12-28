В следующем году на ремонт дорог в Екатеринбурге потратят 1,5 млрд рублей

В следующем году на ремонт улично-дорожной сети в Екатеринбурге потратят 1,5 млрд руб. Объемы работ по ремонту дорог планируется сохранить на уровне текущего года. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил глава администрации города Александр Якоб, передает корреспондент Накануне.RU.

"Есть договоренность продолжать работу в тех же объемах. В следующем году в центральной части города вряд ли получится [провести] большие, серьезные работы из-за ряда мероприятий. Многое было сделано в этом году. 1,5 млрд руб., по предварительным подсчетам, будет направлено на ремонт улично-дорожной сети в Екатеринбурге. Объемы надо сохранять. За 2019 год сказать пока не могу, еще нет плановых цифр", - сказал Якоб.