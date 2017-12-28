ТМК успешно прошла ресертификационный аудит системы менеджмента качества по стандарту ISO 9001:2015

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших мировых производителей трубной продукции для нефтегазового комплекса, успешно прошла ресертификационный аудит корпоративной системы менеджмента качества (КСМК) на подтверждение соответствия требованиям международного стандарта ISO 9001:2015, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ТМК.

Аудит проведен британской компанией "Lloyd’s Register". Область функционирования КСМК охватывает более 30 российских и зарубежных предприятий, торговых представительств и дочерних компаний ТМК. "Применение требований ISO 9001:2015 имеет стратегическое значение для ТМК, так как позволяет эффективно контролировать процессы, достигать поставленных целей и обеспечивать взаимодействие с потребителем на новом, более качественном уровне", - пояснили в компании.

В ходе аудита продемонстрировано, что руководство компании развивает и применяет КСМК как инструмент управления организацией применительно к качеству, определению потребностей и ожиданий ключевых заинтересованных сторон. Система обеспечивает повышение удовлетворенности потребителей за счет определения и безусловного выполнения их требований.

Корпоративный сертификат соответствия системы менеджмента качества группы ТМК стандарту ISO 9001:2015 выдан на новый трехлетний период в следующей области — "Проектирование, производство, продажа, поставка стальной трубной продукции, в том числе с соединениями класса "Премиум", с покрытием и без покрытия, бурильных замков, муфт, аксессуаров, стальных баллонов. Производство, продажа и поставка стальных слитков и заготовки. Техническое обслуживание продукции, в т. ч. класса "Премиум" на месторождениях, ремонт и хранение трубной продукции. Предоставление лицензий на право использования объектов интеллектуальной собственности (соединения класса "Премиум")".