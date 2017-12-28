В Екатеринбурге "Лыжню России-2018" приурочат к ЭКСПО-2025

Дистанция ежегодной массовой лыжной гонки "Лыжня России-2018" в Екатеринбурге составит 2025 метров. Эта цифра символизирует заявку Урала на проведение ЭКСПО 2025, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Главный старт "Лыжни России" в 2018 году пройдет 10 февраля на площадке Екатеринбург-ЭКСПО. Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков 27 декабря провел организационный комитет по подготовке к спортивному мероприятию.

"Лыжня России" уже заслуженно стала одним из любимых и посещаемых массовых мероприятий свердловчан. И поэтому мы должны провести его организованно, учитывая все детали, начиная от развлечений на площадке и заканчивая безопасностью", – отметил вице-премьер.

Напомним, традиционно "Лыжне России" в Свердловской области предшествует декада зимних видов спорта, в которой принимают участие все муниципалитеты региона. Ежегодно в серии спортивных зимних массовых мероприятий принимает участие более миллиона жителей Свердловской области.