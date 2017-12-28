В Тюмени из-за пожара в многоэтажке пришлось эвакуировать 170 человек

Крупный пожар произошел на тюменской улице Судостроителей. Из-за него пришлось эвакуировать больше полутора сотен человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в восьмиэтажном доме пансионного типа поступило в 6.12. В момент приезда пожарных интенсивно горела комната на восьмом этаже. Кроме того, пламя охватило кровлю здания на площади в 100 "квадратов". Из здания эвакуировали 170 человек.

Осложняли работу густой дым и быстрое распространение огня по деревянным конструкциям. В 7.31 огонь локализовали. В результате пожара повреждена кровля, внутренняя отделка и имущество трех квартир. Погибших и пострадавших нет. Сейчас огонь потушен, идет разбор и проливка повреждённых конструкций. Готов принять пострадавших пункт временного размещения – гостиница "Колос".