Борис Дубровский проверил готовность экстренных служб к дежурству в новогодние праздники

Губернатор Борис Дубровский проверил готовность экстренных служб к дежурству в праздничные дни, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Губернатор поставил задачу областному правительству и главам муниципальных образований привести силы и средства всех служб экстренного реагирования в состояние повышенной готовности и ввести круглосуточное дежурство в период с 30 декабря по 9 января.

"В территориях нужно проверить готовность коммунальщиков, объектов топливно-энергетического комплекса, электросетевого хозяйства, обеспечить на них и в администрациях муниципалитета круглосуточное дежурство. Обязательно в состоянии постоянной готовности должны находиться дорожные службы, так как прогнозируют изменения погоды и осадки", – подчеркнул Борис Дубровский.

Начальник главного управления МЧС по Челябинской области Юрий Буренко, что на территории области создана группа постоянной готовности в количестве 5 тыс. 210 человек и 1 тыс. 780 единиц техники. Также создана аэромобильная группировка сил и средств ГУ МЧС России по Челябинской области общей численностью 100 человек, 16 единиц техники, 4 плавсредства и 3 беспилотные воздушные системы.

Также Борис Дубровский поручил главам муниципалитетов организовать в территориях общественные площадки для безопасного запуска салютов и фейерверков.

Кроме того, в регионе на объектах ЖКХ и транспортной инфраструктуры в праздничный период будет организована круглосуточная работа дежурных служб.