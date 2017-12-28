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На Среднем Урале задержан мужчина, продававший советские юбилейные медали
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наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

В Каменске-Уральском задержан мужчина, который продавал государственные награды. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, в дежурную часть линейного отделения полиции на станции Каменск-Уральский позвонил мужчина и рассказал, что на одном из сайтов увидел объявление о продаже нескольких юбилейных медалей, что по закону запрещено. Чтобы задержать злоумышленника, транспортные полицейские назначили ему встречу на первом этаже железнодорожного вокзала станции. Покупателем выступил тот самый бдительный гражданин, а все действия "купли-продажи" происходили в рамках оперативного мероприятия "Наблюдение".

советские юбилейные медали(2017)|Фото: управление на транспорте МВД России по УрФО

"Продавец реализовал якобы заинтересованному покупателю за две тысячи рублей восемь различных медалей, среди которых "70 лет Вооруженных сил СССР" и "65 лет победы в ВОВ". Сразу после совершения сделки злоумышленник был задержан, а медали изъяты и направлены на искусствоведческую экспертизу. По ее окончании стало известно, что пять из восьми медалей являются подлинными государственными наградами СССР и Российской Федерации. Некоторые же с 2010 года перестали являться государственными наградами", - рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ (приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград). Сейчас предстоит установить, откуда у 43-летнего злоумышленника появились юбилейные медали.

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28.12.2017 07:55 Мск | Каменск-Уральский | информационная служба Накануне.RU
09:55 Екб


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На Среднем Урале задержан мужчина, продававший советские юбилейные медали
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