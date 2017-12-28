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Научная ёлка, ледовый городок, конеЁлки и космоЁлка: обзор представлений и развлечений для детей в Екатеринбурге
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ледовый городок, Екатеринбург (2017) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге наступает пора, когда новогодние представления заполоняют весь город. С середины декабря в городе стартуют новогодние ёлки и детские утренники. Накануне.RU подготовило список мест, которые можно посетить всей семьей.

В первую очередь жители города должны посетить ледовый городок на площади 1905 года. Открытие ожидается 29 декабря. В этом году тема ледового городка - "С Днём рождения, любимый город!". Будут представлены ледовые скульптуры, посвященные 295-летию города. Например, будет сделан 17-метровый праздничный "торт" со свечами, инсталляция завода, витражные изображения достопримечательностей уральской столицы и стенка-экран, на которой будет изображена "Екатеринбург Арена". Саму территорию ледового городка увеличат за счет более компактных аттракционов. Вход будет свободный.

строительство Ледового городка(2017)|Фото: мэрия Екатеринбурга

строительство Ледового городка(2017)|Фото: мэрия Екатеринбурга

Ещё одна открытая ёлка пройдет в ЭКСПО. КосмоЁлка стартовала с 23 декабря и проработает до 8 января 2018 года. Весь новогодний парк посвящен космосу: уникальные космические аттракционы, сказочное представление о путешествии в другие галактики, лекции и мастер-классы о космическом пространстве. Дети не только повеселятся, но и узнают много нового. Организаторы открыто пишут, что в этом году "немного повысили стоимость безлимитного билета" на аттракционы и теперь он стоит 990 руб. Спектакль обойдется родителям от 390 руб. до 1190 руб. Отдельно можно приобрести билеты на подарки - 590 руб., космоКвест - 500 руб., и т.д.

ледовый каток, Экспо, Екатеринбург(2017)|Фото: i.ekmap.ru

Для детей, которые любят животных, а особенно лошадей, будут проходить КонеЁлки в конно-спортивном клубе "Темп", который находится за городом. Детей ожидает новогодний квест с участием лошадей и других животный, снежное шоу, веселые конкурсы, катание на лошадях и хаски, встреча с Дед Морозом и подарки. Цена билета: без подарка – 1 тыс. 500 руб., с подарком – 2 тыс.руб., взрослый – 500 руб.

дед мороз, конь(2017)|Фото: kktemp.ru

Что же касается новогодних представлений, то свои двери открывает ЦК "Урал". Одно из самых интересных представлений, которое пройдет со 2 по 5 января - "Робот для Деда Мороза". Детям предлагается стать юными изобретателями и вместе с героями сделать подарок Деду Морозу - огромного робота. Цена билета: 500-600 руб. Также предлагается посетить иллюзионное шоу про волшебника, который "под Новый год отправился в путешествие, чтобы рассказать людям, что в мире механизмов и технологий, не нужно забывать смотреть по сторонам и видеть прекрасное". Цена билета: 500 - 1 тыс. 200 руб.

В Екатеринбургском государственном цирке с 23 декабря и по 14 января пройдет шоу "Тайна новогодней звезды". "Конечно же, полноценное цирковое шоу не возможно без животных: африканские львицы и суматранские тигры, лошади, ламы, дикобразы, носухи, шимпанзе, гиббоны, лемуры, зебры и многие другие встретятся нашим героям на пути к заветной цели". Цена билета: от 1 тыс. 200 руб. до 2 тыс.руб.

Екатеринбургский Государственный Цирк(2017)|Фото: circus-ekaterinburg.ru

Малый драматический театр "Театрон" представит спектакль "Елки-Палки - Новый год" для детей от 5 до 12 лет. Это музыкальный спектакль с песнями и интерактивом. После спектакля ребят ждет сладкий фуршет, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также игры и конкурсы. Цена билета: 600 руб.

В театре юного зрителя будет показан спектакль "Морозко". Представление пройдет на большой сцене театра. Новогодние превращения по мотивам русских народных сказок для детей и родителей. Цена билета: от 450 руб. до 650 руб.

"Коляда-Театр" в очередной раз проведет знаменитые "Новогодние колядки". Николай Коляда всегда сам пишет сказку и ставит спектакль со своими актёрами, так будет и в этот раз. Перед спектаклем зрителей встретят весёлые скоморохи, а после – Дед Мороз и Снегурочка. Цену билета можно узнать в кассах театра.

Свердловское региональное отделение "Дом актёра" проведёт самую масштабную и роскошную ёлку, правда, это представление самое дорогое в Екатеринбурге. "Ёлка в доме Тупиковой" - семейные праздники в стиле конца XIX века в лучших традициях российских особняков, меценатства и благотворительности. Цена билета: 5 тыс.500 руб. – на два лица: для ребенка и одного сопровождающего взрослого; 4 тыс. руб. – на каждого дополнительного ребенка.

Аквапарк Лимпопо приглашает детей с 22 по 31 декабря на "АкваЁлки". Детей ожидает квест, олени, которые катаются на коньках, аквагрим и т.д. Цена билета: в будни -1 тыс. 500 руб., в выходные - 1 тыс. 800 руб.

По словам президента фонда "Уральский родительский комитет" Евгения Жабреева, цены на новогодние развлечения возросли, однако официальных жалоб от родителей не поступало. Он также призвал работников образования при организации культурной программы для школьников входить в положение родителей, которые могут оказаться в сложной финансовой ситуации из-за экономического кризиса, не унижать и не выносить такие вопросы на всеобщее обозрение, чтобы проблемы не отражались на детях.

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28.12.2017 12:35 Мск | Екатеринбург | Вероника Борзова
14:35 Екб


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Научная ёлка, ледовый городок, конеЁлки и космоЁлка: обзор представлений и развлечений для детей в Екатеринбурге
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