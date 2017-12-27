На Южном Урале экс-начальница почтового отделения осуждена за растрату

В Челябинской области бывшая начальница отделения почтовой связи Магнитогорского почтамта приговорена к условному сроку в два года за растрату. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В период с июня 2016 года по январь 2017 года она похитила и растратила из кассы свыше 130 тыс. рублей, а также похитила государственные знаки почтовой оплаты, лотерейные билеты, карты оплаты на общую сумму свыше 24 тыс. рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению.

Факт растраты был выявлен в ходе внутренней проверки, сотрудница была уволена.

Обвиняемая частично возместила ущерб на сумму свыше 68 тыс. рублей, оставшаяся часть, взыскана по приговору суда.