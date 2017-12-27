Трамваи в Нижнем Тагиле будут ходить всю новогоднюю ночь впервые за много лет

Впервые за много лет трамваи в Нижнем Тагиле будут работать всю новогоднюю ночь. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как отметили в мэрии, таким образом можно встретить праздник дома, а ночью съездить в гости или на елку и обратно на трамвае. Кроме этого, предприятие "Тагильский трамвай" подготовило еще один подарок для пассажиров – 1 января с утра будет действовать расписание выходного дня без традиционного для первого дня года уменьшения выпуска вагонов. В 2018 году решено не снижать количество вагонов и проверить, насколько будут востребованы нововведения. Если опыт окажется успешным, в последующие новогодние ночи такой режим работы станет постоянным.

Расписание выходного дня будет действовать с 30 декабря по 8 января. Его полную версию можно посмотреть на сайте "Тагильского трамвая". Также рано утром с 3.40 до 5.40 как в новогоднюю ночь, так и в остальные праздничные дни, по четырем маршрутам будут работать дежурные трамваи, которыми может воспользоваться любой желающий.

Как добавили в администрации, стоимость проезда на всех маршрутах останется прежней: 18 руб. – полный билет, 10 руб. – льготный. Проездные билеты на месяц, полмесяца и на один день также принимаются для проезда.

Напомним, в начале этой недели глава Нижнего Тагила Сергей Носов открыл главную елку города и ледовый городок на Театральной площади.