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Трамваи в Нижнем Тагиле будут ходить всю новогоднюю ночь впервые за много лет
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Екатеринбург, транспорт, общественный транспорт, трамвай, остановка (2017) | Фото: Накануне.RU

Впервые за много лет трамваи в Нижнем Тагиле будут работать всю новогоднюю ночь. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как отметили в мэрии, таким образом можно встретить праздник дома, а ночью съездить в гости или на елку и обратно на трамвае. Кроме этого, предприятие "Тагильский трамвай" подготовило еще один подарок для пассажиров – 1 января с утра будет действовать расписание выходного дня без традиционного для первого дня года уменьшения выпуска вагонов. В 2018 году решено не снижать количество вагонов и проверить, насколько будут востребованы нововведения. Если опыт окажется успешным, в последующие новогодние ночи такой режим работы станет постоянным.

Екатеринбург, транспорт, общественный транспорт, трамвай(2017)|Фото: Накануне.RU

Расписание выходного дня будет действовать с 30 декабря по 8 января. Его полную версию можно посмотреть на сайте "Тагильского трамвая". Также рано утром с 3.40 до 5.40 как в новогоднюю ночь, так и в остальные праздничные дни, по четырем маршрутам будут работать дежурные трамваи, которыми может воспользоваться любой желающий.

Как добавили в администрации, стоимость проезда на всех маршрутах останется прежней: 18 руб. – полный билет, 10 руб. – льготный. Проездные билеты на месяц, полмесяца и на один день также принимаются для проезда.

Напомним, в начале этой недели глава Нижнего Тагила Сергей Носов открыл главную елку города и ледовый городок на Театральной площади.

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27.12.2017 15:03 Мск | Нижний Тагил | информационная служба Накануне.RU
17:03 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.12.2017 15:28 Мск
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Ранее 25.12.2017 10:31 Мск
В Нижнем Тагиле начинают открываться ледовые городки

Ранее 22.12.2017 14:14 Мск
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Трамваи в Нижнем Тагиле будут ходить всю новогоднюю ночь впервые за много лет
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