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"Поеду куда угодно. Меня можно щупать, сколько хотите". Как коммунисты выдвигали Павла Грудинина Выдвижение кандидатуры директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы президента России взорвало медиа и соцсети. Отвыкшая от серьезного внимания федеральной прессы КПРФ получила полный аншлаг на своем съезде. Коммунисты сделали "ход конем" и "оседлали" повестку. Вопрос в том, сумеют ли "красные" развить успех и конвертировать сочувствие левой идее в народе в реальные проценты и голоса. О том, как происходило выдвижение Павла Грудинина, которое Накануне.RU прогнозировало еще 14 ноября, читайте в нашем материале.
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В Перми впервые покажут светомузыкальное шоу #ЦветСвет
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ЦветСвет светомузыкальное шоу на набережной Камы (2017) | Фото: gorodperm.ru

Пермякам впервые покажут уникальное светомузыкальное шоу #ЦветСвет. Оно развернется на берегу Камы. Торжественное открытие состоится 28 декабря, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
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Сейчас завершаются последние подготовительные работы. На время работы шоу набережная Камы станет единым арт-пространством, где разместится масштабная мультимедийная галерея. На создание произведения авторов вдохновили произведения Павла Бажова, коллекции фондов пермских музеев и богатая история края.

Визуальный ряд разместится на подпорных стенах железнодорожной насыпи и склона. Движение полотен сопроводят шедевры классической музыки и атмосферная иллюминация. Увидеть шоу можно будет с Соборной площади, в районе центральной лестницы и непосредственно на набережной.

Первый запуск состоится в 18.00 28 декабря, торжественное открытие – часом позже. Представления состоятся и позже, в 20.00 и 21.00. С 28 декабря по 8 января увидеть #ЦветСвет зрители смогут ежедневно в 19.00, 20.00 и 21.00, а после зимних каникул – с пятницы по воскресенье в то же время. Экспозиция будет обновляться каждый месяц, вплоть до апреля. Проект реализуется в рамках фестиваля "Пермский период. Новое время". Вход свободный.

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27.12.2017 14:55 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
16:55 Екб


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В Перми впервые покажут светомузыкальное шоу #ЦветСвет
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