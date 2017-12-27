В Перми впервые покажут светомузыкальное шоу #ЦветСвет

Пермякам впервые покажут уникальное светомузыкальное шоу #ЦветСвет. Оно развернется на берегу Камы. Торжественное открытие состоится 28 декабря, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Сейчас завершаются последние подготовительные работы. На время работы шоу набережная Камы станет единым арт-пространством, где разместится масштабная мультимедийная галерея. На создание произведения авторов вдохновили произведения Павла Бажова, коллекции фондов пермских музеев и богатая история края.

Визуальный ряд разместится на подпорных стенах железнодорожной насыпи и склона. Движение полотен сопроводят шедевры классической музыки и атмосферная иллюминация. Увидеть шоу можно будет с Соборной площади, в районе центральной лестницы и непосредственно на набережной.

Первый запуск состоится в 18.00 28 декабря, торжественное открытие – часом позже. Представления состоятся и позже, в 20.00 и 21.00. С 28 декабря по 8 января увидеть #ЦветСвет зрители смогут ежедневно в 19.00, 20.00 и 21.00, а после зимних каникул – с пятницы по воскресенье в то же время. Экспозиция будет обновляться каждый месяц, вплоть до апреля. Проект реализуется в рамках фестиваля "Пермский период. Новое время". Вход свободный.