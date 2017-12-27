Фонд святой Екатерины закупил для ОДКБ №1 Екатеринбурга около сотни детских кроваток

В рамках соглашения между фондом святой Екатерины и ОДКБ №1 Екатеринбурга больница получила около 100 детских кроваток, кресло для кормления и "карусели" для кроваток новорожденных. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе фонда.

Специальные кровати, верхнюю часть которых можно поднять с помощью специальной ручки, уже оценили юные пациенты больницы.

"Матрасы на новых кроватях тоже современные, ортопедические. Важно, что кроватки атравматичные, то есть дети не смогут их случайно сломать или удариться об острый угол, так как торцевые панели кровати скруглены и сделаны из специального пластика. Кроме того, у мебели есть боковые ограничители, которые не дают упасть детям во сне. Что касается "каруселей" для кроваток новорожденных и кресла для кормления детей, то они располагаются в отделении реанимации новорожденных и недоношенных детей. Кресло помогает мамам недоношенных детей осуществлять тесный психологический контакт с малышами, и улучшает лактацию", - сообщили в фонде.

Главный врач больницы Олег Аверьянов поблагодарил фонд святой Екатерины за помощь.

"Фонд реализует достаточно много проектов, но все, что мы делаем в рамках сотрудничества с ОДКБ, это отдельная, особая история. Ведь речь идет о детях, попавших в непростую ситуацию. Мне бы хотелось сказать слова благодарности замечательному коллективу больницы и выразить уверенность, что наше взаимодействие будет продолжено", - заявил директор фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Напомним, соглашения о сотрудничестве между фондом святой Екатерины и Областной детской клинической больницей №1 было подписано в августе 2017 года. Первым важным совместным проектом стало приобретение уникального оборудования для хирургической службы больницы: были закуплены высокоскоростная многофункциональная дрель, позволяющая выполнять операции значительно быстрее, увеличивая их безопасность и уменьшая риск послеоперационных осложнений, и скоба Мэйфилда, позволяющая добиться не только стабильного и фиксированного положения головы во время операции, но и придать максимально нужное положение, что напрямую влияет на сроки выполнения операции и безопасность ее проведения. Кроме этого, в ноябре 2017 года в отделении восстановительного лечения, расположенном в поселке Ромашка Верхне-Пышминского района, появилась детская игровая площадка.