Депутаты земсобрания Большесосновского района избрали главу

Исполняющий обязанности главы Большесосновского района Вячеслав Бурков сегодня избавился от приставки "и.о.". На заседании земского собрания депутаты утвердили кандидатуру Буркова на пост главы района, сообщили Накануне.RU в земском собрании.

Его поддержали 15 депутатов. Один воздержался.

Также на пост главы района претендовали депутат земсобрания Владимир Тресков и глава Большесосновского сельского поселения Владислав Жужгов.

Напомним, прошлый глава района Михаил Чеботнов покинул свой пост 25 октября. Отставку утвердили депутаты земсобрания из-за признания неудовлетворительными двух отчетов о работе главы.