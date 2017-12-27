Генеральный директор "Уралмашзавода" Андрей Кузнецов покидает свой пост

В руководстве "Уралмашзавода" произошли кадровые перестановки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПАО "Уралмашзавод", генеральный директор Андрей Кузнецов уходит на повышение: с нового года он будет курировать производство сразу трех предприятий, входящих в УК "УЗТМ-КАРТЭКС". Ожидается, что 29 декабря состоится заседание совета директоров "Уралмашзавода" по вопросам досрочного прекращения полномочий действующего гендиректора и назначения нового.

"Андрею Леонидовичу Кузнецову, который был главой УЗТМ с середины 2015 года, предложен пост первого заместителя генерального директора управляющей компании "УЗТМ-КАРТЭКС". В ее активе сегодня три площадки: это "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова", ООО "ОМЗ - Литейное производство" и ПАО "Уралмашзавод". В случае назначения на данную должность Кузнецов будет курировать блок сервисных служб и направление продаж всех предприятий, входящих в УК "УЗТМ-КАРТЭКС", - пояснили в пресс-службе.

Там уточнили, что, согласно плану развития предприятий, уже в ближайшее время эти заводы станут единым производственным комплексом, а реорганизационные мероприятия по смене топ-менеджмента - первый этап его создания.

Для назначения на должность генерального директора "Уралмашзавода предлагается кандидатура Сергея Смолина, который в прошлом занимал различные руководящие посты на ОАО "Пермский моторный завод", ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" (Росатом) и АО "Уральский приборостроительный завод". Он отмечен званием "Заслуженный машиностроитель РФ", имеет медаль "За трудовое отличие", а по итогам 2005 года вошел в номинацию "1000 лучших менеджеров России".