К Челябинску могут присоединить территории новых микрорайонов в Сосновском районе

Глава города Евгений Тефтелев рассказал о планах присоединения к Челябинску территории новых микрорайонов, которые расположены в Сосновском районе, передает корреспондент Накануне.RU

Речь идет о новых микрорайонах, в том числе "Белый хутор", Вишневая горка".

Градоначальник подчеркнул, что такая инициатива есть. "Принципиальное согласие главы города и администрации на присоединение есть", - подчеркнул он.

При этом существует ряд трудностей. Так, необходимо решить вопросы, связанные с инженерной инфраструктурой. "Речь идет о миллиардах рублей. Чтобы все микрорайоны, присоединяясь к Челябинску, получили решение вопросов, связанных с инфраструктурой", - рассказал он.

Однако это может произойти не раньше 2019 года.