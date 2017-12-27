При поддержке "Уралкалия" в Березниках прошли матчи полуфинала баскетбольного первенства России

Благодаря поддержке "Уралкалия" в Березниках впервые прошел полуфинал первенства России по баскетболу среди юношей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании

"Уралкалий" поддерживает клуб "Калий-Баскет" в рамках проекта по развитию баскетбола как массового вида спорта в Березниках и Соликамске, благодаря этому клуб сделал заявку в Российскую Федерацию баскетбола.

Проведение полуфинальных игр первенства России в Березниках частично были профинансированы компанией.

В ходе турнира юные баскетболисты из Березников одержали победы над пермским "Урал-Грейт-Юниором", командами Нижегородской, Кировской и Ленинградской областей, а также сборной Республики Коми. В итоге обе команды из Пермского края заняли первые два места в турнирной таблице.

Отметим, что соревнования подобного уровня не проводились в регионе уже давно. Следующие матчи полуфинального турнира пройдут в Москве.

Добавим, что проект "Уралкалия" по развитию баскетбола как массового вида спорта в Березниках и Соликамске реализуется с 2013 г. Цель проекта — популяризация баскетбола как массового и доступного вида спорта, а также пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. За годы реализации проекта в Березниках и Соликамске открыто 28 баскетбольных центров, в которых тренируется 1680 спортсменов в возрасте от пяти до 15 лет. На средства "Уралкалия" для спортсменов приобретено 2000 комплектов тренировочной формы, спортивный инвентарь, отремонтировано 10 спортивных залов.