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При поддержке "Уралкалия" в Березниках прошли матчи полуфинала баскетбольного первенства России
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&quot;Калий-Баскет&quot; , Уралкалий, баскетбол (2017) | Фото: m.vk.com/pr_semi_1r_u2003

Благодаря поддержке "Уралкалия" в Березниках впервые прошел полуфинал первенства России по баскетболу среди юношей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании
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"Уралкалий" поддерживает клуб "Калий-Баскет" в рамках проекта по развитию баскетбола как массового вида спорта в Березниках и Соликамске, благодаря этому клуб сделал заявку в Российскую Федерацию баскетбола.

Проведение полуфинальных игр первенства России в Березниках частично были профинансированы компанией.

В ходе турнира юные баскетболисты из Березников одержали победы над пермским "Урал-Грейт-Юниором", командами Нижегородской, Кировской и Ленинградской областей, а также сборной Республики Коми. В итоге обе команды из Пермского края заняли первые два места в турнирной таблице.

"Калий-Баскет" , Уралкалий, баскетбол(2017)|Фото: m.vk.com/pr_semi_1r_u2003

Отметим, что соревнования подобного уровня не проводились в регионе уже давно. Следующие матчи полуфинального турнира пройдут в Москве.

Добавим, что проект "Уралкалия" по развитию баскетбола как массового вида спорта в Березниках и Соликамске реализуется с 2013 г. Цель проекта — популяризация баскетбола как массового и доступного вида спорта, а также пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. За годы реализации проекта в Березниках и Соликамске открыто 28 баскетбольных центров, в которых тренируется 1680 спортсменов в возрасте от пяти до 15 лет. На средства "Уралкалия" для спортсменов приобретено 2000 комплектов тренировочной формы, спортивный инвентарь, отремонтировано 10 спортивных залов.

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27.12.2017 12:23 Мск | Березники | Ксения Теплякова
14:23 Екб


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При поддержке "Уралкалия" в Березниках прошли матчи полуфинала баскетбольного первенства России
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