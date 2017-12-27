На Среднем Урале за антисанитарию прикрыли бар "Веселый кабанчик"

На Среднем Урале на два месяца приостановлена деятельность магазина-бара "Веселый кабанчик" в Асбесте. Такое решение принял суд после проверки Роспотребнадзора.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, к ним поступила жалоба на нарушения санитарного законодательства в "Веселом кабанчике". Это стало основанием для административного расследования, в ходе которого факты, изложенные в жалобе, подтвердились: было обнаружено множество нарушений.

"На предприятии общественного питания отсутствовали туалет и раковины для мытья рук посетителей. До работы в организации были допущены работники без прохождения периодических (профилактических) медицинских осмотров и не прошедшие обязательную гигиеническую подготовку и аттестацию. На пищеблоке допускалось хранение продовольственного сырья, предназначенного для приготовления из него блюд и напитков при отсутствии маркировочных ярлыков изготовителя", - перечислили нарушения в Роспотребнадзоре.

В отношении индивидуального предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении, а материалы дела направлены в суд. Тот решил приостановить деятельность магазина-бара "Веселый кабанчик" на 60 суток начиная с 4 декабря 2017 года. Постановление было направлено в службу судебных приставов для принудительного исполнения.