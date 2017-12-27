Челябинский облсуд оставил под арестом депутата гордумы Андрея Пязока

Челябинский областной суд оставил под арестом до 11 февраля владельца строительной компании "Речелстрой" и депутата городской думы Андрея Пязока.

Как сообщила Накануне.RU пресс-секретарь облсуда Евгения Нациевская, суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда от 13 декабря, которым обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, то есть до 11 февраля 2018 года.

Арест обжаловал адвокат депутата, который просил изменить Пязоку меру пресечения на домашний арест или залог.

"При этом было представлено гарантийное письмо от генерального директора Челябинского кузнечно-прессового завода, согласно которому предприятие готово предоставить 5 млн рублей для залога, если эта мера пресечения будет избрана судом. Представитель потерпевшего, поддержав доводы жалобы адвоката, заявил, что, только оставаясь на свободе, Пязок может способствовать скорейшему завершению строительства домов и передачи квартир дольщикам", - сообщила Евгения Нациевская.

Напомним, Андрею Пязоку предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, в период 2015-2016 годов обвиняемым были похищены денежные средства дольщиков строительства нескольких жилых домов.

Уголовное дело по факту хищения руководством ООО "Речелстрой" денежных средств дольщиков при строительстве жилых домов в микрорайоне "Чурилово Lake-City" возбудили в мае. В ноябре уголовное дело было передано в следственные органы регионального СК.

Стоит отметить, что по итогам визита на Южный Урала 9 ноября президент России Владимир Путин позвонил дольщикам "Речелстроя". В результате глава государства поручил губернатору Борису Дубровскому провести встречу с дольщиками "Речелстроя", отметив при этом необходимость ещё раз дополнительно разъяснить перспективы продолжения и окончания строительства микрорайона.

По итогам встречи стало известно, что достраивать проблемный микрорайон будет компания "Западный луч", принявшая на себя обязательства "Речелстроя". В настоящий момент компания входит в процесс управления стройкой и начала инвестировать в проект свои средства.