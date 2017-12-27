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"Поеду куда угодно. Меня можно щупать, сколько хотите". Как коммунисты выдвигали Павла Грудинина Выдвижение кандидатуры директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы президента России взорвало медиа и соцсети. Отвыкшая от серьезного внимания федеральной прессы КПРФ получила полный аншлаг на своем съезде. Коммунисты сделали "ход конем" и "оседлали" повестку. Вопрос в том, сумеют ли "красные" развить успех и конвертировать сочувствие левой идее в народе в реальные проценты и голоса. О том, как происходило выдвижение Павла Грудинина, которое Накануне.RU прогнозировало еще 14 ноября, читайте в нашем материале.
24.12.2017
от издателя  |  комментариев: 12


Вектор социалистический: с какой программой идёт на выборы новый кандидат от КПРФ? Одним из главных сюрпризов предвыборной кампании стало выдвижение от КПРФ беспартийного директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина. До самого последнего момента многие считали, что в гонке снова будет участвовать Геннадий Зюганов, однако на съезде партии было принято отдать предпочтение Грудинину, которого поддержала и широкая коалиция национально-патриотических сил. В первых выступлениях Грудинина на заседании съезда и на телевидении стало ясно, что он поддерживает программу КПРФ "10 шагов к достойной жизни". Некоторые в рядах национал-патриотов это уже назвали "соглашательством", зато стало ясно, что сама по себе КПРФ "вправо" дрейфовать не собирается, коалиционный – только кандидат, а не программа, с которой он идет.
27.12.2017
политика ;
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Свердловские полицейские завоевали "золото" на всероссийском турнире по комплексному единоборству
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Турнир по комплексному единоборству, МВД (2017) | Фото: ГУ МВД по СО

22 декабря 2017 года на территории ГИБДД Екатеринбурга по улице Степана Разина, 20 можно было увидеть необычную картину. По периметру плаца передвигались не как обычно сотрудники полиции в форме ДПС, а большие группы молодых людей крепкого телосложения в ярких спортивных костюмах. Не подумайте плохого, это не рейдерский захват и не рэкетиры. Всё просто. В спортзале городской Госавтоинспекции проходил всероссийский чемпионат Министерства Юстиции по комплексному единоборству среди силовых структур с участием 78 представителей различных регионов нашей страны, сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Турнир по комплексному единоборству, МВД(2017)|Фото: ГУ МВД по СО

По его данным, это четвёртый по счёту турнир. На этот раз в столицу Среднего Урала приехали спортсмены из Курганской, Тюменской, Оренбургской и Челябинской областей, а также из Москвы, Перми, Казани и других регионов. В качестве почётных гостей были региональный заместитель Министра физической культуры и спорта Яков Петров, главный судебный пристав области Владимир Осьмак, начальник главного управления Министерства Юстиции Среднего Урала Дмитрий Павин и представитель Екатеринбургской епархии Отец Василий.

Мероприятие торжественно открыл начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Михаил Бородин. Он тепло поприветствовал атлетов, судейский корпус, гостей и зрителей, пожелал честной борьбы и заслуженных побед. Затем, руководитель свердловского гарнизона вручил ведомственные медали "За боевое содружество" и "За доблесть в службе" двум золотым призёрам Европейских игр полицейских и пожарных в Испании Денису Удилову и Анатолию Миронову, которые не раз доказывали своими достижениями, что динамовцы сильны не только морально, но и физически.

Турнир по комплексному единоборству, МВД(2017)|Фото: ГУ МВД по СО

"Комплексные единоборства показывают силу, ловкость и умение противостоять хорошо подготовленному сопернику. Я рад, что такой вид спорта получил распространение среди правоохранительных органов. Как полковнику милиции в отставке, мне приятно, что мои коллеги из ГУ МВД по Свердловской области поддержали проведение на своей территории чемпионата", - отметил Олег Уфимцев, президент Федерации комплексного единоборства Российской Федерации.

Состязания прошли на высоком организаторском уровне. Обошлось без травм. Борьба была хоть традиционно и упорной, но честной. Спортсмены остались довольны условиями, большинство участников ярко продемонстрировали свой характер и профессиональные навыки. Настроение зрителям и участникам поддерживал духовой оркестр, а полицейский-кинолог Кирилл Тимофеев придал уверенности, исполнив под гитару популярную песню Виктора Цоя "Группа крови". Представитель Екатеринбургской епархии Отец Василий, чтобы поднять боевой дух своих земляков, вручил им икону Александра Невского, которая, как известно, с давних времён ассоциируется с победой и является покровителем правоохранительных органов.

Турнир по комплексному единоборству, МВД(2017)|Фото: ГУ МВД по СО

В итоге первое место завоевала команда свердловских полицейских. На второй позиции пьедестала спортсмены службы судебных приставов. Бронза досталась представителям ГУ ФСИН. А в личном первенстве сильнейшими бойцами признаны сотрудники полиции ГУ МВД области: Иван Штырков, Михаил Рогозин, Александр Шумилов и Александр Юркин.

Турнир по комплексному единоборству, МВД(2017)|Фото: ГУ МВД по СО

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27.12.2017 08:49 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:49 Екб


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Свердловские полицейские завоевали "золото" на всероссийском турнире по комплексному единоборству
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