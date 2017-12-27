Свердловские полицейские завоевали "золото" на всероссийском турнире по комплексному единоборству

22 декабря 2017 года на территории ГИБДД Екатеринбурга по улице Степана Разина, 20 можно было увидеть необычную картину. По периметру плаца передвигались не как обычно сотрудники полиции в форме ДПС, а большие группы молодых людей крепкого телосложения в ярких спортивных костюмах. Не подумайте плохого, это не рейдерский захват и не рэкетиры. Всё просто. В спортзале городской Госавтоинспекции проходил всероссийский чемпионат Министерства Юстиции по комплексному единоборству среди силовых структур с участием 78 представителей различных регионов нашей страны, сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, это четвёртый по счёту турнир. На этот раз в столицу Среднего Урала приехали спортсмены из Курганской, Тюменской, Оренбургской и Челябинской областей, а также из Москвы, Перми, Казани и других регионов. В качестве почётных гостей были региональный заместитель Министра физической культуры и спорта Яков Петров, главный судебный пристав области Владимир Осьмак, начальник главного управления Министерства Юстиции Среднего Урала Дмитрий Павин и представитель Екатеринбургской епархии Отец Василий.

Мероприятие торжественно открыл начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Михаил Бородин. Он тепло поприветствовал атлетов, судейский корпус, гостей и зрителей, пожелал честной борьбы и заслуженных побед. Затем, руководитель свердловского гарнизона вручил ведомственные медали "За боевое содружество" и "За доблесть в службе" двум золотым призёрам Европейских игр полицейских и пожарных в Испании Денису Удилову и Анатолию Миронову, которые не раз доказывали своими достижениями, что динамовцы сильны не только морально, но и физически.

"Комплексные единоборства показывают силу, ловкость и умение противостоять хорошо подготовленному сопернику. Я рад, что такой вид спорта получил распространение среди правоохранительных органов. Как полковнику милиции в отставке, мне приятно, что мои коллеги из ГУ МВД по Свердловской области поддержали проведение на своей территории чемпионата", - отметил Олег Уфимцев, президент Федерации комплексного единоборства Российской Федерации.

Состязания прошли на высоком организаторском уровне. Обошлось без травм. Борьба была хоть традиционно и упорной, но честной. Спортсмены остались довольны условиями, большинство участников ярко продемонстрировали свой характер и профессиональные навыки. Настроение зрителям и участникам поддерживал духовой оркестр, а полицейский-кинолог Кирилл Тимофеев придал уверенности, исполнив под гитару популярную песню Виктора Цоя "Группа крови". Представитель Екатеринбургской епархии Отец Василий, чтобы поднять боевой дух своих земляков, вручил им икону Александра Невского, которая, как известно, с давних времён ассоциируется с победой и является покровителем правоохранительных органов.

В итоге первое место завоевала команда свердловских полицейских. На второй позиции пьедестала спортсмены службы судебных приставов. Бронза досталась представителям ГУ ФСИН. А в личном первенстве сильнейшими бойцами признаны сотрудники полиции ГУ МВД области: Иван Штырков, Михаил Рогозин, Александр Шумилов и Александр Юркин.