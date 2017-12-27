Омбудсмен Пермского края потребовал вернуть свет в поселок, подвергшийся атаке волков

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков во время визита в Чердынь рассмотрел обращение жительницы поселка Ныроб, пожаловавшейся на отсутствие освещения в поселке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого омбудсмена.

После обращения Павел Миков направил ходатайства в адрес главы Чердынского района, а также в Чердынскую районную прокуратуру. Жалоба жительницы поселка признана обоснованной. МБУ "Ныробское благоустройство" выдано предписание об устранении недостатков.

Отметим, что ранее поселок подвергся атаке волков. Голодные хищники вышли из леса к домам людей и нападали на собак. Об этом жители Ныроба сообщали в социальных сетях.

15 декабря Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края приняло решение о регулировании численности волков. Бригады охотников для отстрела хищников будут работать до 31 декабря, если верить информации, размещенной на сайте ведомства.