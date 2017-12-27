Евгений Куйвашев примет участие в заседании Госсовета под председательством Владимира Путина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 27 декабря примет участие в заседании Государственного совета РФ, посвященном инвестиционной привлекательности регионов. Заседание пройдет под председательством Президента РФ Владимира Путина, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Заседание станет итоговым в 2017 году. По мнению губернатора, тема, вновь вынесенная на рассмотрение Госсовета, для регионов имеет важнейшее значение.

"Обращаясь к реалиям Свердловской области, скажу, что для нас это задача номер один как для развития реального сектора экономики, роста социальной сферы, так и для укрепления положительного имиджа региона. Свердловская область претендует на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025, и фактор роста инвестиционной привлекательности становится для нас одним из значимых аргументов в конкурентной борьбе", – отмечает Евгений Куйвашев.

Свердловская область в последние годы серьезно улучшила свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ и вошла по интегральному индексу во вторую группу регионов с комфортными условиями ведения бизнеса. Для этого областными властями ведется постоянная работа: действует инвестиционный совет при губернаторе, комиссия по приоритетным инвестиционным проектам Свердловской области, совет по поддержке таких проектов. Разработаны муниципальные инвестиционные рейтинги, приняты все необходимые меры по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса. В настоящее время эта задача выполнена на 86%, целевые значения по четырем моделям из 12 достигнуты в полном объеме.

По словам Евгения Куйвашева, ключевое значение для Свердловской области имеют ежегодное проведение главной промышленной выставки страны ИННОПРОМ, развитие особой экономической зоны "Титановая долина", индустриальных парков и технопарков, а также присвоение уральским муниципалитетам статуса территорий опережающего социально-экономического развития.

По словам Евгения Куйвашева, комплекс мероприятий по стимулированию инвестиционной деятельности включен в региональную комплексную программу "Пятилетка развития".