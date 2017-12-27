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27.12.2017
экономика  |  добавить комментарий
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"Поеду куда угодно. Меня можно щупать, сколько хотите". Как коммунисты выдвигали Павла Грудинина Выдвижение кандидатуры директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы президента России взорвало медиа и соцсети. Отвыкшая от серьезного внимания федеральной прессы КПРФ получила полный аншлаг на своем съезде. Коммунисты сделали "ход конем" и "оседлали" повестку. Вопрос в том, сумеют ли "красные" развить успех и конвертировать сочувствие левой идее в народе в реальные проценты и голоса. О том, как происходило выдвижение Павла Грудинина, которое Накануне.RU прогнозировало еще 14 ноября, читайте в нашем материале.
24.12.2017
от издателя  |  комментариев: 12


Вектор социалистический: с какой программой идёт на выборы новый кандидат от КПРФ? Одним из главных сюрпризов предвыборной кампании стало выдвижение от КПРФ беспартийного директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина. До самого последнего момента многие считали, что в гонке снова будет участвовать Геннадий Зюганов, однако на съезде партии было принято отдать предпочтение Грудинину, которого поддержала и широкая коалиция национально-патриотических сил. В первых выступлениях Грудинина на заседании съезда и на телевидении стало ясно, что он поддерживает программу КПРФ "10 шагов к достойной жизни". Некоторые в рядах национал-патриотов это уже назвали "соглашательством", зато стало ясно, что сама по себе КПРФ "вправо" дрейфовать не собирается, коалиционный – только кандидат, а не программа, с которой он идет.
27.12.2017
политика ;
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Евгений Куйвашев примет участие в заседании Госсовета под председательством Владимира Путина
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Евгений Куйвашев (2017) | Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 27 декабря примет участие в заседании Государственного совета РФ, посвященном инвестиционной привлекательности регионов. Заседание пройдет под председательством Президента РФ Владимира Путина, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Заседание станет итоговым в 2017 году. По мнению губернатора, тема, вновь вынесенная на рассмотрение Госсовета, для регионов имеет важнейшее значение.

"Обращаясь к реалиям Свердловской области, скажу, что для нас это задача номер один как для развития реального сектора экономики, роста социальной сферы, так и для укрепления положительного имиджа региона. Свердловская область претендует на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025, и фактор роста инвестиционной привлекательности становится для нас одним из значимых аргументов в конкурентной борьбе", – отмечает Евгений Куйвашев.

Свердловская область в последние годы серьезно улучшила свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ и вошла по интегральному индексу во вторую группу регионов с комфортными условиями ведения бизнеса. Для этого областными властями ведется постоянная работа: действует инвестиционный совет при губернаторе, комиссия по приоритетным инвестиционным проектам Свердловской области, совет по поддержке таких проектов. Разработаны муниципальные инвестиционные рейтинги, приняты все необходимые меры по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса. В настоящее время эта задача выполнена на 86%, целевые значения по четырем моделям из 12 достигнуты в полном объеме.

По словам Евгения Куйвашева, ключевое значение для Свердловской области имеют ежегодное проведение главной промышленной выставки страны ИННОПРОМ, развитие особой экономической зоны "Титановая долина", индустриальных парков и технопарков, а также присвоение уральским муниципалитетам статуса территорий опережающего социально-экономического развития.

По словам Евгения Куйвашева, комплекс мероприятий по стимулированию инвестиционной деятельности включен в региональную комплексную программу "Пятилетка развития".

Другие новости по темам: Евгений Куйвашев, Владимир путин, Госсовет, заседание
27.12.2017 08:20 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:20 Екб


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Евгений Куйвашев примет участие в заседании Госсовета под председательством Владимира Путина
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