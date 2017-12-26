Правительство РФ займётся реформой Пенсионного фонда

В правительстве РФ обсуждается предполагаемая реформа Пенсионного фонда России (ПФР).

Как сообщает РБК со ссылкой на три источника, знакомые с ходом обсуждения, речь идёт о преобразовании ПФР в публично-правовую компанию.

На первом этапе предлагается создать орган управления фонда на трёхсторонней основе — с участием государства, представителей профсоюзов и работодателей.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, новый правовой статус позволил бы ПФР стать более независимым от госбюджета, а также гарантировал бы возможность наращивать резервы и размещать их в активах компаний для получения дополнительной прибыли.

В то же время, по словам источника в правительственном аппарате, финансово-экономический блок кабмина выступает против большей самостоятельности Пенсионного фонда.