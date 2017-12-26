Оклады российских судей вырастут на 4% с 2018 года

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении с начала 2018 года должностных окладов российских судей всех уровней.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, повышение составит 4%.

"Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза должностные оклады судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ", — говорится в президентском указе.

Правительству РФ постановляется "обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа".

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.