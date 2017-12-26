Марии Захаровой присвоен новый дипломатический ранг

Президент РФ Владимир Путин присвоил новый дипломатический ранг официальному представителю Министерства иностранных дел (МИД) Марии Захаровой.

В соответствии с указом главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, она становится Чрезвычайным и Полномочным Посланником первого класса.

Помимо Захаровой, обладателями данного ранга стали чрезвычайный полномочный посол РФ в Йемене Владимир Дедушкин, заместитель постпреда РФ при Отделении ООН и других международных международных организациях в Женеве (Швейцария) Александр Дейнеко, замдиректора Департамента Северной Америки МИД РФ Алексей Исаков, замдиректора Первого Европейского департамента МИДа Дмитрий Лобанов, замдиректора департамента по вопросам нераспространения контроля над вооружениями Министерства Вадим Смирнов, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Шри-Ланке Юрий Материй, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Парагвае Николай Тавдумадзе и другие.

Отметим, до получения нового ранга официальный представитель российского МИДа была чрезвычайным и полномочным посланником второго класса.