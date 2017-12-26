На Среднем Урале на 56 году жизни скончался легендарный сыщик

На Среднем Урале скончался сыщик майор милиции в отставке Александр Молодцов. Об этом Накануне.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Как он отметил, Молодцов скончался 25 декабря в возрасте 55 лет.

"Свердловский гарнизон полиции понес невосполнимую утрату. 25 декабря на 56 году жизни скончался легендарный сыщик майор милиции в отставке Александр Молодцов", - информировал Горелых.

Глава пресс-службы свердловского главка полиции подчеркнул, что Молодцов был "талантливым и в некотором роде непревзойденным сыщиком". "К примеру, в 1995 году в результате его разработки совместно с коллегами из МВД России было изъято 117 килограммов нелегального изумрудного сырья. Благодаря этой успешной операции свердловские милиционеры предотвратили попытку незаконного вывоза из нашей страны ценностей на общую сумму 9,5 миллионов долларов США. Тогда майора Молодцова поощрили правами Министра внутренних дел", - рассказал Горелых.

Майор Молодцов начал свою службу в органах внутренних дел в 1988 году после окончания Уральского горного института и Высших академических курсов МВД СССР с должности оперуполномоченного отделения БХСС по нетрудовым доходам Кировского ОВД Свердловска. Он прошел путь от рядового сотрудника до заместителя начальника 1-го межрайонного отдела по борьбе с незаконными валютными операциями УБЭП ГУВД.

Сотрудник свердловской полиции и после окончания службы продолжал борьбу с так называемой "беловорочниковой преступностью", а также активно участвовал в работе ветеранской организации.

"Руководство, личный состав и Совет ветеранов ГУ МВД России по Свердловской области выражают искренние соболезнования родным и близким своего коллеги", - говорится в сообщении.

Прощание с майором Молодцовым состоится 27 декабря в 11.00 в храме Александра Невского в Екатеринбурге.