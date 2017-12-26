Минфин РФ анонсировал закупки валюты в 2018 году

Министерство финансов РФ при нынешнем порядке цен на нефть получит около 2 трлн рублей дополнительных нефтегазовых доходов в 2018 году, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Как сообщает РБК, эти средства Минфин намерен направить на пополнение резервов путём закупок валюты.



"Мы делали бюджет из расчёта $40 за баррель, — сказал министр. — Разница между $40 и ценой, которая сложится фактически в следующем году, пойдёт на сальдо сокращения трат ФНБ, потому что мы будем тратить и будем накапливать, как в этом году".

Силуанов пояснил, что речь идёт о сумме порядка 2 трлн руб. в 2018 году при нефтяных ценах $54–55. При цене $60 объём закупок составит 2,8 трлн руб.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, вчера глава Минфина спрогнозировал двухпроцентный рост экономики РФ в 2017 году.