Правительство повысит оклады военнослужащих

Правительство РФ повысит денежное довольствие военнослужащих с 1 января 2018 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих службу по призыву и по контракту повысятся в 1,04 раза.

Кроме того, оклады повысят и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти.

Расходы на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете. В частности за три года на индексацию зарплат военным направят 82 млрд рублей.