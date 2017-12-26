Уральскому музыкальному колледжу предписали укрепить стены

Прокуратура через суд обязала Уральский музыкальный колледж произвести усиление стен и перекрытий здания. Согласно заключению специалистов, выданному в августе 2017 года, еще в 2015 году в аварийном состоянии находились стены и перекрытия блоков А и Б, а также конструкции блока А, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"Эксплуатация блока А здания Уральского музыкального колледжа, строительные конструкции которого находятся в аварийном состоянии, противоречит действующему законодательству, создает потенциальную опасность обрушения или повреждения части здания или всего здания образовательной организации, ставит под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних учащихся и педагогических работников", - пояснили в ведомстве.

После вступления в силу решения суда колледж должен в течение шести месяцев привести конструкцию блока А здания в работоспособное состояние.