В возрасте 40 лет скончался основатель сервиса Aviasales

Скончался основатель компании-агрегатора предложений по авиабилетам Aviasales Константин Калинов. О его смерти сообщили его друзья в Facebook.

Как отмечает TJournal, Калинов скончался после продолжительной болезни, ему было 40 лет.

Калинов основал метапоисковик авиабилетов Aviasales в 2007 году, тогда это был его личный блог. Со временем этот блог превратился в крупнейший на российском рынке метапоисковик билетов, отелей и других туристских услуг. В 2016 году Калинов отошел от операционной деятельности компании из-за болезни. Об этом он писал на своей странице в Facebook.