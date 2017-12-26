Отложен суд по делу певицы Юлии Началовой, отказавшейся от медосвидетельствования

Суд в Москве не вынес решение по делу певицы Юлии Началовой. В середине декабря ее задержали за "странное вождение".

Административное дело на артистку завели после того, как она отказалась проходить медосвидетельствование, сообщает "Газета.Ру" со ссылкой на собственный источник. Вопрос о наказании Началовой решался во вторник в мировом суде Дорогомиловского района столицы.

Защитник Юлии представил ходатайства, часть которых была удовлетворена. Например, будет допрошен инспектор ДПС, составивший протокол. Это произойдет 22 января. Предположительно, тогда же и будет вынесен вердикт.

Напомним, инцидент произошел 10 декабря. У полицейских и артистки были разные версии произошедшего. Однозначно известно было только, что Началову остановили на одной из улиц Москвы, когда она была за рулем своего автомобиля марки Lexus.

Далее версии расходились: по словам пресс-представителя Началовой, неизвестные мужчины предложили артистке проехать с ними, при этом не предлагали ей пройти медицинское освидетельствование.

По данным СМИ, Началову остановили инспекторы, которых привлекла "странная" траектория движения автомобиля певицы.

Началовой 36 лет. Она выступала с юных лет (в том числе в конкурсе "Утренняя звезда"), пик популярности Юлии пришелся на конец 90-х. Несколько раз была замужем: за певцом Дмитрием Ланским, за футболистом Евгением Алдониным (от него у Юлии есть дочь Вера). В прошлом году рассталась с хоккеистом Александром Фроловым.