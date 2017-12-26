Носов открыл главную елку Нижнего Тагила и поздравил горожан с наступающим

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов открыл главную елку города и ледовый городок на Театральной площади.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, Носов поздравил тагильчан с новым 2018 годом и пожелал горожанам всего самого хорошего в наступающем году. "Здоровья, счастья и успехов. Пусть все, что задумано, сбудется", - сказал он со сцены в компании Деда Мороза.

Тематическое оформление главного ледового городка в этом году посвящено театру, поэтому тагильские мастера создали на площади целую галерею ледяных театральных персонажей, а также установили большую книгу с выгравированной в ней фразой Антона Чехова: "В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли..." Сергей Носов отметил огромный талант и фантазию скульпторов и художников, работавших над созданием "Театрального дворика", и вручил им благодарственные письма от администрации города.

Новогоднюю атмосферу создали выступления творческих коллективов Нижнего Тагила и фейерверк. Праздничные гуляния, посвященные открытию ледовых городков, прошли и на других городских площадках. Так, на площади перед "Современником" начала работу новогодняя ярмарка с разнообразными сувенирами ручной работы и лакомствами. Новогодний городок открылся также на площади возле ДК НТМК на Тагилстрое.

Напомним, ранее в мэрии Нижнего Тагила опровергли информацию о якобы взимании платы за катание с ледовых горок на Театральной площади.