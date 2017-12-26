Названы самые популярные у россиян сериалы уходящего года

Составлен очередной рейтинг самых-самых сериалов уходящего года – на этот раз от проекта "Кино Mail.Ru". Аналитики портала выяснили, каким шоу пользователи из России поставили больше всего хороших оценок.

Лидером оказался сериал "Преступление". Это адаптация скандинавского проекта "Убийство". В ролях заняты Дарья Мороз, Павел Прилучный и Андрей Смоляков. В пятерку лучших также вошли "Консультант" (Россия). "Табу" (Великобритания), "Вы все меня бесите" (Россия) и "Охота на Дьявола" (Россия).

Сериал "Табу". BBC

В зрительском голосовании победил "Табу" с Томом Харди в качестве исполнителя главной роли и продюсера проекта – 8,1 балла. В пятерке лидеров, опять же, "Консультант", "А у нас во дворе…", "Большая маленькая ложь" и "Твин Пикс"(третий сезон).

Сериал "Вы все меня бесите". СТС