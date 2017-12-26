На Среднем Урале для запуска салютов и фейерверков определили 86 специальных площадок

В преддверии новогодних праздников администрациями муниципалитетов Свердловской области определены 86 специальных площадок для праздничных салютов и фейерверков. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

Список площадок, на которых будет разрешен запуск пиротехнических изделий, размещен на официальном сайте ведомства. Кроме этого, сотрудники МЧС и полиции провели рейды по местам хранения и реализации пиротехники. С организаторами массовых новогодних представлений и горожанами были проведены дополнительные профилактические беседы по правилам безопасного использования таких изделий.

"Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает горожан при запуске пиротехники соблюдать инструкцию по применению, а также не приобретать данную продукцию в торговых точках, которые вызывают сомнения и не обладают разрешительной документацией. В случае выявления нарушений при продаже пиротехники горожане могут обратиться на круглосуточный телефон доверия областного Главка МЧС - (343) 262-99-99", - добавили в ведомстве.

Как сообщало Накануне.RU, в середине декабря в Екатеринбурге сгорел павильон с фейерверками. Инцидент случился на улице Победы.