Губернатор Тюменской области подвел итоги сотрудничества с РЖД и наметил планы на следующий год

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев и начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов на рабочей встрече обсудили совместные транспортные и инфраструктурные проекты и развитие пригородного комплекса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

В этом году на развитие железнодорожной инфраструктуры на территории Тюменской области РЖД инвестировано 4,3 млрд руб. Важнейшим инфраструктурным проектом компании является развитие направления Тобольск — Сургут — Коротчаево.

"Этот проект имеет стратегическое значение для вывоза растущего грузопотока с севера Тюменской области. В 2017 году проведены работы на пяти перегонах, включено в технологию четыре разъезда", - сообщил Алексей Миронов.

Полностью работы будут завершены в следующем году. Среди других ключевых инфраструктурных проектов 2017 года — реконструкция станции Тобольск и завершение модернизации вокзала, строительство двух многоквартирных домов для железнодорожников и членов их семей. В следующем году планируется завершить строительство крытого пешеходного перехода между пассажирскими платформами и зданием вокзала Тобольск. В 2018 году начнется возведение нового надземного перехода на вокзале ст. Тюмень. Конкорсы проектируются с учетом потребностей маломобильных групп населения и будут оборудованы лифтовыми подъемниками.

Стороны выразили уверенность в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве, направленном на социально-экономическое развитие региона и улучшение транспортного обслуживания населения.