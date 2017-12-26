Екатеринбург погряз в предновогодних пробках

В преддверии Нового года в Екатеринбурге увеличилось число автомобильных пробок.

Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, наиболее сложная ситуация в центральной части города: на отдельных улицах скорость движения не превышает 5 км в час. Уже зафиксировано несколько ДТП. В настоящий момент сервис оценивает дорожную ситуацию в уральской столице в 8 баллов - то есть "многокилометровые пробки".

Стоит отметить, что перед Новым годом число пробок в Екатеринбурге традиционно увеличивается. Также в праздники значительно повышается спрос на услуги такси, из-за чего отдельные перевозчики поднимают тарифы. Недавно стало известно, что на ситуацию обратила внимание Федеральная антимонопольная служба.

Центр Екатеринбурга "стоит"