На Среднем Урале перед судом предстанет экс-чиновница управления соцполитики

В Ирбите перед судом предстанет бывшая чиновница управления социальной политики. Она обвиняется в мошенничестве со средствами областного материнского капитала.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу по статье "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения".

По версии следствия, специалист отдела семейной политики и организации социального обслуживания управления соцполитики Ирбита и Ирбитского района путем использования служебного положения дважды оформила фиктивные документы о приобретении за счет средств областного материнского капитала земельных участков. При установленном размере областного маткапитала 121,5 тыс. руб. земельные участки приобретались за обговоренную с продавцами земельных участков сумму в 20 тыс. руб. Указанную разницу в стоимости земли экс-чиновница присваивала себе.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ирбитский районный суд для рассмотрения по существу.