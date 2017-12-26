Из метро не попасть. В Екатеринбурге на ж/д вокзале будут усиленно проверять пассажиров и их багаж

В Екатеринбурге перед новогодними праздниками изменится схема прохода пешеходов в районе железнодорожного вокзала. С 28 декабря будет работать пропускная система, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РЖД.

Теперь, чтобы от станции метро "Уральская" попасть на привокзальную площадь, а также к остановкам общественного транспорта, рекомендуется проследовать по переулку Невьянский, затем повернуть налево на улицу Челюскинцев, как изображено на схеме. Сквозной проход по улице Вокзальной, вдоль здания вокзала, возможен только с прохождением досмотра багажа и ручной клади.

Проход на территорию вокзального комплекса Екатеринбурга будет возможен только через два досмотровых павильона на привокзальной площади и досмотровую зону в западном крыле здания (вход со стороны станции метро "Уральская").

В пункте досмотра все пассажиры будут проходить через многозонные металлодетекторы. Досмотр багажа и ручной клади будет осуществляться с помощью стационарных рентгеновских установок конвейерного типа (интроскопов). Выход с территории вокзального комплекса – свободный.

В каждом пункте пропуска размещено несколько досмотровых комплексов, которые рассчитаны на одновременный пропуск значительного числа пассажиров.

Эти мероприятия направлены на обеспечение транспортной безопасности, в том числе безопасного и комфортного приема дополнительного потока пассажиров на железнодорожном вокзале Екатеринбурга в период проведения матчей Чемпионата мира по футболу-2018.