В метро Екатеринбурга для сотрудников установят систему идентификации по строению вен ладоней

В Екатеринбургском метрополитене для сотрудников установят систему идентификации по строению вен ладоней. В настоящее время на сайте госзакупок размещен аукцион на разработку документации, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно техзаданию, речь идет об установке биометрической системы аутентификации для сотрудников метрополитена на всех станциях подземки.

"Работы предусматриваются в помещениях и вестибюлях действующих станций метрополитена", - говорится в документах.

Считывающие устройства должны быть оснащены функцией идентификации по комбинации биометрического кода - особенностей строения вен ладоней человека и вещественный код - картам, применяемых на метрополитене.

На разработку документации Екатеринбургский метрополитен потратит почти полмиллиона рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 января. Итоги подведут 15 января.