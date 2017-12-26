На Среднем Урале вынесли приговор по резонансному делу об убийстве матери двоих детей

На Среднем Урале вынесли приговор жителю закрытого города Лесной. Его признали виновным в убийстве своей знакомой и надолго отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался Эдгар Идаятов. В ходе судебного следствия было установлено, что вечером 28 сентября пьяный Идаятов на балконе квартиры, в которой проживала его подруга, на почве ревности и личных неприязненных отношений задушил ее руками. После этого злоумышленник скрылся, но был задержан сотрудниками полиции.

У погибшей осталось двое несовершеннолетних детей, воспитанием которых сейчас занимаются ее родители и сестра. Как отметили в прокуратуре, данное уголовное дело вызвало большой общественный резонанс в закрытом городе.

Суд вынес свой приговор: Эдгару Идаятову назначено 10 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.