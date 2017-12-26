ЕКАД отремонтируют за 78,9 млн

Департамент государственных закупок Свердловской области объявил конкурс на ремонт Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В ремонт входит ликвидация колей и укладка нового слоя покрытия на ЕКАДе. Стоимость работ - 78,9 млн руб, а источник финансирования - бюджет Свердловской области. Закончить работу планируется до 25 сентября 2018 г. Ремонт будет производиться на территории Первоуральска, Березовского и Екатеринбурга.

Заявки принимаются до 22 января 2018 г., сам аукцион состоится 29 января.