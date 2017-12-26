На Южном Урале прокуратура проверит детский сад в поселке Роза, где замерзают дети

Прокуратурой организована проверка информации о несоблюдении температурного режима в детском саду поселка Роза. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с возможным нарушением прав воспитанников на охрану здоровья, прокурором Челябинской области Александром Кондратьевым поручено прокурору Коркино провести тщательную проверку изложенных фактов с привлечением соответствующих специалистов. При наличии оснований органами прокуратуры будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что детский садик плохо отапливается, а температура воздуха в группах не превышает плюс 15 градусов.