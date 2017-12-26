Если не будет радикализации протеста. Для Челябинской области спрогнозировали "спокойную" президентскую кампанию

На Южном Урале, в отличие от соседней Свердловской области, практически не распространены либеральные настроения, а мощнейшее протестное движение экологического порядка сформировалось относительно недавно. В связи с чем эксперты регионального отделения "Агентства политических и экономических коммуникаций" (АПЭК) обещают спокойную динамику президентской кампании 2018 года, если не возникнет экстремальных ситуаций, передает корреспондент Накануне.RU.

Подготовленный представителями АПЭК в Челябинской кампании доклад в целом комплиментарен региональным властям. Единственное, о чем предупреждает политолог, руководитель проекта Андрей Лавров – любой протест или недовольство может в ходе кампании радикализироваться и "прорваться", сконцентрировавшись вокруг "точки напряженности". Такой точкой для Южного Урала традиционно выступает экология, точнее, экологические проблемы и защита природы. Информация о выбросе рутения на южноуральском ПО "Маяк" нанесла существенный ущерб имиджу региона, отмечается в докладе, а вот планы "Русской медной компании" (РМК) и протесты населения против строительства Томинского ГОКа дали неожиданный результат.

"Движение "СтопГОК" сегодня – самое значительное организованное экологическое движение в России, которое в силу изначальной аполитичности объединяет широкие слои населения, в том числе группы лояльного федеральной и региональной власти электората (аналогичная ситуация с проблемой обманутых дольщиков, о которой был проинформирован президент). Потенциальная политизация экологического движения является безусловным вызовом для президентской кампании в регионе", – отмечается в докладе.

Протестное движение, реакция президента страны привели и приводят региональные власти в состояние диалога с общественностью. При этом и на федеральном уровне Челябинская область, то есть ее власти, все чаще заявляют о себе при обсуждении экологической повестки. Из федерального бюджета в казну Южного Урала поступит 113 млн руб. на утилизацию отходов, регион сейчас лидирует по получению субсидий на эти цели.

Эксперты также оценили уровень внутриэлитной напряженности в Челябинской области, который при губернаторе Борисе Дубровском отличается в лучшую сторону по сравнению с временами его предшественника. Всем выгоднее соблюдать сложившийся статус-кво, хотя у представителей промышленности растет раздражение против Дубровского из-за культивирования его командой у населения "экофобии". Несмотря на критику магнитогорской команды Дубровского, периодические вбросы о его грядущей отставке, большая часть элит понимает, что позиции губернатора пока сильны, ему поручена президентом подготовка к проведению саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске.

"Южный Урал представляет собой крупный индустриальный регион, который жители воспринимают как "опорный край державы". В отличие от соседнего Екатеринбурга, в регионе практически не распространены либеральные настроения, а населению, проживающему в промышленных центрах и связанному с крупными корпорациями, больше импонирует образ "спокойной силы" власти, ассоциирующийся с президентом Владимиром Путиным. Если не возникнет экстремальных ситуаций, в Челябинской области можно прогнозировать спокойную динамику президентской кампании 2018 года", – резюмируют докладчики.

Ранее сообщалось о визите в Челябинскую область "куратора" региона от Администрации президента Дмитрия Орлова, генерального директора АПЭК.

Известно, что политтехнолог провел в Челябинске ряд неформальных встреч с представителями политической и бизнес-элиты.