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В президенты выдвинется до шести кандидатов. Главную интригу создала КПРФ Все выходные политики, журналисты, блогеры, строители, идеологически подкованные и совсем без внятной политической окраски, судимые и уже отбывшие наказание, мужчины и женщины подавали документы. И это при том, что главный и единственно имеющий шанс на успех кандидат в это самое время играет у стен Кремля в хоккей, делает не слишком громкие заявления на съезде правящей партии и вообще не торопится ни с выдвижением, ни с вступлением в избирательную кампанию.
25.12.2017
политика  |  комментариев: 3
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"Поеду куда угодно. Меня можно щупать, сколько хотите". Как коммунисты выдвигали Павла Грудинина Выдвижение кандидатуры директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы президента России взорвало медиа и соцсети. Отвыкшая от серьезного внимания федеральной прессы КПРФ получила полный аншлаг на своем съезде. Коммунисты сделали "ход конем" и "оседлали" повестку. Вопрос в том, сумеют ли "красные" развить успех и конвертировать сочувствие левой идее в народе в реальные проценты и голоса. О том, как происходило выдвижение Павла Грудинина, которое Накануне.RU прогнозировало еще 14 ноября, читайте в нашем материале.
24.12.2017
от издателя  |  комментариев: 10


Мнение злопыхателей оказалось опровергнуто. Для нас Сирия не стала "вторым Афганистаном" Было опровергнуто мнение злопыхателей о том, что это окажется для нас "вторым Афганистаном". Конечно, мы скорбим о наших героях, погибших в Сирии, но все же максимальный результат был достигнут с минимальными жертвами. Москва модерирует мирный процесс в Сирии, в полную мощность заработал Астанинский формат. Россия возвращается на Ближний восток.
26.12.2017
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Если не будет радикализации протеста. Для Челябинской области спрогнозировали "спокойную" президентскую кампанию
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Стоп-ГОК, митинг, Томинский ГОК (2017) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале, в отличие от соседней Свердловской области, практически не распространены либеральные настроения, а мощнейшее протестное движение экологического порядка сформировалось относительно недавно. В связи с чем эксперты регионального отделения "Агентства политических и экономических коммуникаций" (АПЭК) обещают спокойную динамику президентской кампании 2018 года, если не возникнет экстремальных ситуаций, передает корреспондент Накануне.RU.
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Подготовленный представителями АПЭК в Челябинской кампании доклад в целом комплиментарен региональным властям. Единственное, о чем предупреждает политолог, руководитель проекта Андрей Лавров – любой протест или недовольство может в ходе кампании радикализироваться и "прорваться", сконцентрировавшись вокруг "точки напряженности". Такой точкой для Южного Урала традиционно выступает экология, точнее, экологические проблемы и защита природы. Информация о выбросе рутения на южноуральском ПО "Маяк" нанесла существенный ущерб имиджу региона, отмечается в докладе, а вот планы "Русской медной компании" (РМК) и протесты населения против строительства Томинского ГОКа дали неожиданный результат.

"Движение "СтопГОК" сегодня – самое значительное организованное экологическое движение в России, которое в силу изначальной аполитичности объединяет широкие слои населения, в том числе группы лояльного федеральной и региональной власти электората (аналогичная ситуация с проблемой обманутых дольщиков, о которой был проинформирован президент). Потенциальная политизация экологического движения является безусловным вызовом для президентской кампании в регионе", – отмечается в докладе.

Протестное движение, реакция президента страны привели и приводят региональные власти в состояние диалога с общественностью. При этом и на федеральном уровне Челябинская область, то есть ее власти, все чаще заявляют о себе при обсуждении экологической повестки. Из федерального бюджета в казну Южного Урала поступит 113 млн руб. на утилизацию отходов, регион сейчас лидирует по получению субсидий на эти цели.

Эксперты также оценили уровень внутриэлитной напряженности в Челябинской области, который при губернаторе Борисе Дубровском отличается в лучшую сторону по сравнению с временами его предшественника. Всем выгоднее соблюдать сложившийся статус-кво, хотя у представителей промышленности растет раздражение против Дубровского из-за культивирования его командой у населения "экофобии". Несмотря на критику магнитогорской команды Дубровского, периодические вбросы о его грядущей отставке, большая часть элит понимает, что позиции губернатора пока сильны, ему поручена президентом подготовка к проведению саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске.

"Южный Урал представляет собой крупный индустриальный регион, который жители воспринимают как "опорный край державы". В отличие от соседнего Екатеринбурга, в регионе практически не распространены либеральные настроения, а населению, проживающему в промышленных центрах и связанному с крупными корпорациями, больше импонирует образ "спокойной силы" власти, ассоциирующийся с президентом Владимиром Путиным. Если не возникнет экстремальных ситуаций, в Челябинской области можно прогнозировать спокойную динамику президентской кампании 2018 года", – резюмируют докладчики.

Ранее сообщалось о визите в Челябинскую область "куратора" региона от Администрации президента Дмитрия Орлова, генерального директора АПЭК.

Известно, что политтехнолог провел в Челябинске ряд неформальных встреч с представителями политической и бизнес-элиты.

Дмитрий Орлов, гендиректор АПЭК(2017)|Фото: Накануне.RU

Другие новости по темам: Борис Дубровский, Дмитрий Орлов, АПЭК, Русская медная компания, ПО Маяк, Стоп-ГОК, рутений
26.12.2017 07:45 Мск | Челябинск | Денис Лузин
09:45 Екб


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Если не будет радикализации протеста. Для Челябинской области спрогнозировали "спокойную" президентскую кампанию
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