Новые купюры в 2000 рублей появились в филиалах Уральского банка Сбербанка

Банкноты нового образца появились в филиалах Уральского банка Сбербанка. С 25 декабря в Екатеринбурге купюры направляют клиентам для выдачи пенсии, заработной платы на предприятиях и в сеть офисов банка без ограничений, сообщили Накануне.RU в пресс-центре Уральского банка.

Отмечается, что подготовка банкоматов Сбербанка к приему и выдаче новых купюр началась заблаговременно, доработки функционала по выдаче купюр нового номинала находятся на завершающей стадии. К окончанию первого квартала 2018 года будет обеспечена функция приема и выдачи новых банкнот в тех устройствах самообслуживания банка, где прогнозируется спрос на купюры данного номинала.

Напомним, что Центральным банком России банкноты были введены в обращение 12 октября текущего года. Банкноты номиналом в 200 руб. окрашены в зеленый цвет. На них размещены символы Севастополя - памятник затопленным кораблям на лицевой стороне и вид на Херсонес Таврический - на оборотной. Банкноты в 2 тыс. руб. синего цвета. На лицевой стороне изображен мост на остров Русский на Дальнем Востоке, на оборотной - космодром Восточный в Амурской области.