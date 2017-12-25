Новый министр здравоохранения Среднего Урала впервые вышел в свет: вручил ключи от "скорой помощи" представителям городов

Новый министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков впервые вышел в свет в новой должности. Вместе с заместителем губернатора Павлов Крековым он принял участие во вручении ключей от автомобилей "скорой помощи" представителям муниципалитетов: 18 новых автомобилей "скорой помощи" получили 14 муниципалитетов. Еще 15 автомобилей будут переданы в 15 моногородов области в ближайшие дни. Об этом Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

"Сегодня торжественное и приятное событие. Приятное, в том числе, потому, что стало традиционным. В этом году губернатор Евгений Куйвашев несколько раз вручал ключи от новых машин "скорой" представителям наших учреждений здравоохранения. В последнее время достаточно системно мы ведем укрепление технической базы нашего здравоохранения. С одной стороны, я хотел бы пожелать всем уральцам меньше пользоваться услугами этих автомобилей. А с другой, благодаря этим машинам, мы понимаем, что за нашими плечами – реальная возможность оказания эффективной помощи. Я всех поздравляю и от имени губернатора хотел бы заверить, что и дальше наш регион будет делать все необходимое для обеспечения здравоохранения Свердловской области всем необходимым", – сказал Павел Креков.

Автомобили "скорой помощи", ключи от которых сегодня получили представители больниц региона, будут направлены в учреждения здравоохранения Екатеринбурга, Карпинска, Режа, Тугулыма, Нижней Туры, Туринска, Кировграда, Камышлова, Березовского, Сухого Лога, Серова, Байкалово, Пышмы и Туринской Слободы.

Еще 15 автомобилей до конца года направят в 15 моногородов. В настоящий момент на эти автомобили готовятся пакеты документов.

За счет областного бюджета в текущем году в учреждения здравоохранения уже поставлено 32 автомобиля "скорой". На эти цели направлено 71,9 млн руб. Кроме того, в учреждения здравоохранения было поставлено 11 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов на общую сумму 63,8 млн руб.

Напомним, Андрей Цветков был назначен на должность министра указом губернатора в конце прошлой недели. Глава региона уже дал ему первые "вводные". Ранее Андрей Цветков возглавлял Областной противотуберкулезный диспансер.

Добавим, что ранее областным минздравом руководил Игорь Трофимов. Он возглавил ОКБ№1. Во время встречи с ним Евгений Куйвашев подчеркнул, что "претензий к нему нет".