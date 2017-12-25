Неблагоприятные метеоусловия в Челябинске продлятся еще сутки

В Челябинске неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности продлятся до вторника. Об этом Накануне.RU сообщили в челябинском гидрометцентре.

"25–26 декабря в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", - говорится в сообщении.

Неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности объявлены до 16 часов 26 декабря.