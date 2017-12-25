В Екатеринбурге откроют 23 временных участка на выборах президента РФ

В Екатеринбурге будет образовано 23 временных участка на выборах Президента России, сообщили Накануне.RU в администрации Екатеринбурга.

Теперь избиратели получат возможность проголосовать в больницах, СИЗО и в аэропорту. Не позднее 28 декабря в Свердловской области должно быть завершено образование участков в местах временного пребывания избирателей.

Как сообщили в избирательной комиссии Екатеринбурга, 23 из них будут работать в уральской столице: шесть в Верх-Исетском районе, два - в Железнодорожном, два - в Кировском, четыре - в Ленинском, три - в Октябрьском, четыре - в Орджоникидзевском и два - в Чкаловском районе.

С учетом федерального уровня выборов наряду с больницами и следственными изоляторами вновь создается избирательный участок в здании аэропорта Кольцово.

"Работа временных участков - это возможность реализовать свое избирательное право гражданам, которые 18 марта 2018 года будут находиться вне места своего жительства. Для них предусмотрено также право подать заявление о голосовании по месту нахождения. Так или иначе каждый избиратель сможет лично повлиять на исход президентской кампании", - отметили в горизбиркоме.