Гремячинское городское поселение преобразуют в городской округ

В Законодательное собрание Пермского края внесен законопроект о преобразовании Гремячинского городского поселения в городской округ, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект внесен Земским собранием Гремячинского муниципального района. Ранее инициатива обсуждалась и была поддержана на публичных слушаниях.

"Преобразование Гремячинского поселения в городской округ позволит упростить систему муниципального управления, сделать ее более понятной для населения, обеспечить эффективное решение наиболее значимых задач, снизить расходы на содержание аппарата муниципального управления, повысить ответственность руководителя органа местного самоуправления, наделив его соответствующими финансовыми ресурсами", говорится в пояснительной записке к проекту.

Переходный период предлагается установить до 1 января 2019 года. За это время будут сформированы органы управления городским округом: будет выбрана дума, в состав которой войдут 15 депутатов, избранных по одномандатным округам. Срок полномочий думы – пять лет. Главу округа будут выбирать депутаты из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.