В Томской области двое жителей региона получили серьезные травмы после падения с моста на тарзанке

В Томской области возбуждено уголовное дело после получения серьезных травм двумя жителями региона, прыгнувших на тарзанке с моста, сообщили Накануне.RU в областном управлении СКР.

Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По предварительным данным, 24 декабря молодой человек и девушка с использованием страховочного троса совершили прыжок с моста через р. Томь в районе Северска. "В результате удара о ледяную поверхность реки, они получили телесные повреждения, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.