Челябинский облсуд снизил на три месяца срок "маньяку с ЧТЗ"

Челябинский областной суд снизил на три месяца до 23 лет наказание серийному педофилу Вадиму Есипову.

"Областной суд освободил осужденного от наказания, назначенного по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством), в связи с истечением срока давности уголовного преследования, снизив ему срок наказания на 3 месяца, то есть до 23 лет. В остальной части приговор оставлен без изменений", - сообщила Накануне.RU пресс-секретарь облсуда Евгения Нациевская.

Напомним, Есипов в 2014-2016 годах совершил серию нападений на малолетнюю, несовершеннолетних девочек и женщин на территории Тракторозаводского и Центрального районов Челябинска. В феврале суд приговор Есипова к 23 годам и 3 месяцам лишения свободы за изнасилования, насильственные действия сексуального характера, разбой, умышленное причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством.

"Отбывание наказания Есипову назначено в течение первых 5 лет в тюрьме, а оставшуюся часть – в колонии особого режима. Также ему назначено амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу одной из потерпевших в счет возмещения материального ущерба 10,5 тысяч рублей, а также в качестве компенсации морального вреда 250 тысяч рублей", - отметила пресс-секретарь облсуда.

Стоит отметить, что приговор обжаловали осужденный и его адвокат. Защита не оспаривала факты изнасилований и насильственных действий сексуального характера, но настаивала на то, что Есипов забирал телефоны у потерпевших не из корыстных побуждений, а чтобы они не могли позвать на помощь.